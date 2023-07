Sos a Radio Zampetta Sarda: il padrone è morto, cercasi casa per la dolce Kira

RADIO ZAMPETTA SARDA: “MUORE IL PADRONE, KIRA CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.” Questa meraviglia è rimasta sola, il suo padrone è morto e se non trova adozione verrà portata in canile purtroppo!

Ha due anni si chiama Kira e si trova ad Alghero. Ha bisogno di una nuova famiglia e di tanto amore.

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi alla signora Eva Bianchi al numero di cellulare 360783379 oppure allo 079950148.

Chiedo di condividere in modo da farla arrivare nella bacheca giusta. Sicuramente da qualche parte c’è la famiglia giusta per lei, grazie!

