Sos a Radio Zampetta Sarda, il dolcissimo Carlito merita l’affetto di una famiglia

ADOZIONE DEL CUORE A RADIO ZAMPETTA SARDA, IL DOLCISSIMO CARLITO MERITA UNA VERA FAMIGLIA.

Carlito è un micino appartenente alla cucciolata tratta in salvo dalla piazza della Medaglia Miracolosa.

Abbiamo necessità di trovare adozione responsabile a Carlito che merita una vera famiglia.

È di una dolcezza disarmante, ha circa 3 mesi, aprite il vostro cuore.

Info al 3283661490

