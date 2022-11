Sos a Radio Zampetta Sarda: gatto si rifugia in un giardino a Monserrato, lo riconoscete?

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, GATTO TROVA RIPARO IN UN GIARDINO A MONSERRATO.

QUALCUNO LO CERCA?

L’ appello a Radio Zampetta Sarda per ritrovare il proprietario o eventualmente l’aiuto di qualche volontaria per assistere un gatto.

“Si cerca il proprietario del gatto che da circa due giorni ha trovato riparo negli angoli più nascosti del nostro giardino. Potrebbe essersi perso; apparentemente spaventato o forse non è in buona salute. Vie limitrofe a via Sempione, via Seneca, via Eutropio, via Deiana, via Riu Morte a Monserrato. Contatto 328 2892095”