ARBATAX, FUOCHI D’ ARTIFICIO NELLA COLONIA FELINA, SMARRITI ALCUNI GATTI.

Luciana Carta Presidentessa dell’ Associazione Animalia di Arbatax, con regolare colonia felina registrata sul Molo di Ponente, ha assistito impotente ad un atto di incuranza da parte delle istituzioni locali per la salvaguardia dei mici che popolano la colonia:

” Stella Maris è la festa più importante dell’anno in Ogliastra, durante la quale convergono ad Arbatax persone provenienti da tutta l’isola oltre che i turisti presenti in loco.

Dopo due anni di pandemia, quest’anno si è deciso di festeggiare nuovamente la Madonna e di fare lo spettacolo pirotecnico, molto atteso da tutti.

Ma con grande stupore e disappunto si è scoperto dal giornale che tale spettacolo si sarebbe fatto sul molo di Ponente, cioè dove da anni è presente una colonia felina.

Già contrariati per l’autorizzazione concessa per fare una discoteca a pochi passi dall’ingresso del porto, ora noi volontari ci trovavamo a dover proteggere i gatti anche dai botti.

Abbiamo cosi prima iniziato a scrivere pec al Comune, poi alla Capitaneria di porto e al Comissariato di Tortolì chiedendo di spostare il luogo di detonazione dei fuochi.

Naturalmente nessuno tranne la Capitaneria hanno risposto. La domenica mattina, giorno prestabilito per lo spettacolo, ci veniva addirittura impedito l’accesso alla zona pranzo dei gatti, dove senza alcun rispetto stavano posizionando le cariche.

Dopo diverse telefonate a tutte le forze dell’ordine, in tarda mattinata siamo riusciti ad avvicinare i gatti e a portar loro cibo e acqua.

La sera però non ci è stato permesso di avvicinarci fino alla conclusione di tutto e la bonifica della banchina, alle 2.00 circa del mattino.

Il molo, la nostra auto e le ciotole erano seppellite da un fitto strato di polvere grigia e dei gatti nessuna traccia per un paio di giorni. Due mancano ancora all’appello.

