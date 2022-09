Sos a Radio Zampetta Sarda dallo stadio Sant’Elia: “Fateci entrare per curare i gatti”

RADIO ZAMPETTA SARDA, SOS DEI VOLONTARI PER I GATTI DELLO STADIO DI SANT’ELIA:” FATECI ENTRARE!”

Situazione drammatica per la colonia felina all’ interno dello stadio di Sant’ Elia a Cagliari, dove un’ordinanza vieta l’accesso al suo interno.

La Dr.ssa Carla Firinu e il Dott. Giustino Claudetti, in aiuto a Sabrina Stara lanciano un appello alle autorità competenti per poter avere l’autorizzazione ad accedere all’interno dello stadio, attualmente cantiere prossimo ai lavori di restyling.

Nonostante le diverse mail inviate all’ Assessorato ai Lavori Pubblici e a quello dello Sport, tutto tace a danno dei tantissimi gatti, circa un centinaio, che necessitano di cure e soprattutto di essere sterilizzati.

Tantissimi i gattini di 4/5 mesi in cerca di adozione.

Guardate il video.

