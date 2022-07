Sos a Radio Zampetta Sarda da Dolianova per una gattina disperata

SOS DA DOLIANOVA: “PICCOLA GATTINA CHE PIANGEVA DISPERATA, CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA”.

L’ appello di Francesca che ha soccorso la gattina:

“Ciao a tutti, ho trovato questa gattina vicino al cimitero di San Biagio a Dolianova, che piangeva disperata.

Sto cercando i suoi proprietari, oppure una nuova casa perché io purtroppo non posso prendermene cura avendo altri gatti. È molto docile, sveglia e abituata al contatto umano, sembra abituata a vivere in ambiente domestico e a stare in auto.

Potete aiutarmi? Grazie.

Questo è il numero a cui contattarmi 3938391398.

