Sos a Radio Zampetta Sarda: cercasi una vera famiglia per Pepita

RADIO ZAMPETTA SARDA:” UNA VERA FAMIGLIA PER PEPITA”.

Pepita è una cucciolina di circa 3 mesi, è abituata al contatto umano.

Si cerca un’ adozione del cuore responsabile con obbligo di sterilizzazione ai 6 mesi.

Casa e giardino in totale sicurezza

Se interessati contattate Stefania al numero 3479741391

Si trova ad Arbatax ma può viaggiare soprattutto nel Cagliaritano e Nuorese.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

