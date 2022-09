SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA:” CERCASI DISPERATAMENTE MINNIE, SCOMPARSA A VILLASOR.

L’appello di Stella per ritrovare la sua Minnie:

“Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per ritrovare la mia gattina ormai scomparsa da giorni. Si chiama Minnie, è tigrata, ha circa 1 anno e mezzo ed è sterilizzata. Indossa un collarino antipulci marrone, non è abituata alla vita di strada.È scappata da casa la sera di Venerdì 2 settembre alle ore 20 circa da via Porrino 35 a Villasor. Aiutateci a ritrovarla! La sua sorella pelosa, purtroppo disabile, è triste insieme a noi…!

Per qualsiasi avvistamento o info utile contattate il

347 065 7042″

