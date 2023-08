Sos a Radio Zampetta Sarda, cercasi donatore di sangue per Venere

CERCASI URGENTEMENTE DONATORE GATTO GRUPPO B. RIVOLGERSI ALLA KAREL ALLO 070 566037 Venere è una micina di circa 10 mesi, le è stata riscontrata una gravissima anemia, molto probabilmente causata da un’ infezione virale. I veterinari hanno le mani legate, è necessaria una trasfusione prima di poter iniziare una terapia, la gattina è troppo debole per tutto. Chiediamo il buon cuore di chi ha un gatto con gruppo sanguigno B, tra i 2 anni e gli 8, peso non inferiore ai 5kg, testato negativo felv e fiv, trattato con antiparassitario e vaccinato. Potete contattare la clinica Karel di Monserrato al 070 566037 dando una possibilità di sopravvivere alla piccola Venere.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

