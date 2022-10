Sos a Radio Zampetta Sarda: cercasi donatore di sangue per un gatto di gruppo A

A RADIO ZAMPETTA SARDA SOS PER UN GATTO IN CERCA DI UN DONATORE GRUPPO A.

URGENTISSIMO SOS CAGLIARI

GATTO MALATO DI TUMORE NECESSITA DI TRASFUSIONE.

SI CERCA DONATORE GRUPPO A, RICOVERATO PRESSO LA CLINICA KAREL DI MONSERRATO.

CONTATTATE A QUALSIASI ORA IL 348.9069255

SI RINGRAZIA PER LE CONDIVISIONI.

