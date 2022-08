Sos a Radio Zampetta Sarda, cercasi disperatamente un cane abbandonato

RADIO ZAMPETTA SARDA:” SANT’ ISIDORO, CERCASI DISPERATAMENTE CANE ABBANDONATO!”

Non ha un nome, sappiamo solo che è stato abbandonato con la sorella a Sant’ Isidoro, all’angolo di via delle Fragole, circa un mese fa.

Hanno trovato una splendida adozione, grazie a Clara, ma da 3 giorni è scomparso, mentre la sorella è stata accolta nella nuova casa e aspetta di ricongiungersi con il fratello.

Chiediamo la collaborazione di tutti, specialmente di chi vive a Sant’ Isidoro, nella zona di via delle Fragole e della strada che porta a Flumini.

Il dolce cagnolone ha trovato una bellissima famiglia.

Per info contattate il 348 0941 632

Segnalate qualsiasi avvistamento o segnalazione fatta da terzi.

