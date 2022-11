Sos a Radio Zampetta Sarda, cane affettuoso recuperato a Quartu: chi lo riconosce?

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, RECUPERATO CANE AFFETTUOSO CON COLLARE A QUARTU.

QUALCUNO LO CERCA?

È stato trovato a Quartu Sant’Elena in via Sicilia/via Cagliari un cane maschio, collare con 2 moschettoni, senza microchip. È stato prelevato da Shardana. È un bel cane, affettuoso ed esuberante. Vi prego di condividere in tanti così che possa tornare a casa sua.

070 581413 Info dalle 09:30 alle 13:00 dal lun / sab070 581413