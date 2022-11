Sos a Radio Zampetta Sarda: “Branco di cani stermina i gatti della colonia a Sant’Elia”

A RADIO ZAMPETTA SARDA; BRANCO DI CANI STERMINA I GATTI DELLE COLONIE DI SANT’ ELIA”.

Le volontarie delle colonie feline dello stadio Sant’ Elia di Cagliari, lanciano un sos per la presenza di cani randagi aggressivi che attaccano a morte i gatti delle varie colonie dislocate nella zona.

Anna Dettori chiede aiuto affinché questi cani possano essere presi in custodia dal canile comunale. “I cani girano nelle colonie del parco Jovanotti, della barca piazza Maria Callas, pilots e del cassonetto in piazza Pigafetta e anche in via Sant’Elia. I gatti sbranati sono una decina l’ultima ieri, settimana scorsa hanno sbranato una gattina che ha difeso i suoi cuccioli sino alla morte. I cuccioli sono in stallo per evitare di essere attaccati, logicamente cercano adozione”. Nonostante le segnalazioni presentate alle autorità competenti, quali URP che ha girato la segnalazione alla polizia municipale, i cani continuano a vagare e a seminare terrore non solo tra i poveri mici ma anche tra i residenti della zona. Si chiede un intervento tempestivo prima che le prossime vittime siano le persone”.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove