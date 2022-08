RADIO ZAMPETTA SARDA; SOS QUARTU, SI CERCA STALLO PER DUE MICINI.

Abbandonati a un triste destino due micini di 4 mesi necessitano di cure.

Si trovano a Quartu S’Elena zona Margine Rosso, serve aiuto con uno stallo solo per curare gli occhietti poi verranno riportati nel loro territorio.

Per favore offriamo farmaci e cibo, aiutateci con uno stallo giusto il tempo di guarite, max due settimane.

Info Daniela al

+39 347 750 2032

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

