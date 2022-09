Sos a Radio Zampetta Sarda: “2 mesi di tenerezza, aspettano una famiglia per la vita”

L’ APPELLO DEL CUORE A RADIO ZAMPETTA SARDA:” DUE MESI DI TENEREZZA, ASPETTANO UNA FAMIGLIA PER LA VITA”.

Cagliari, si cerca adozione per 2 gattini di 2 mesi, sono un vero concentrato di dolcezza, oltre a essere coccoloni, simpatici e soprattutto affettuosi.

Solo adozioni responsabili, info al

3475017047

