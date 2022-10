Sos a Quartu: “Mia sorella malata di Alzheimer sparita nel nulla, chi l’ha vista?”

Allarme a Quartu per la scomparsa di una donna di 75 anni, diabetica e malata di Alzheimer. Si chiama Maria Grazia Porcu, è sparita dal pomeriggio di domenica due ottobre da via Beethoven. Al momento della scomparsa indossava un pantalone nero a pois bianchi, una felpa nera con una scritta brillantinata, occhiali da vista, una sciarpa azzurra e le scarpe da tennis. Qualche ora fa la sorella, Cecilia, ha denunciato la sparizione ai carabinieri: “Maria Grazia soffre di Alzheimer, è diabetica e ha altri problemi di salute, necessita di cure. Ieri, subito dopo pranzo, è andata a fare una passeggiata, come suo solito, ma non è più tornata”. La 75enne, nonostante i vari acciacchi, è descritta dai parenti come una “grande camminatrice. Non è mai capitato, però, che sparisse per così tanto tempo e siamo molto preoccupati”.

Preoccupazione condivisa anche dalla cognata, Cecilia Solla: “Non sappiamo dove possa essere finita, i carabinieri inizieranno le ricerche solo dopo che saranno passate le prime ventiquattr’ore. Chiunque la veda la blocchi subito è chiami i seguenti numeri: +393471524376 oppure +393469733144”.