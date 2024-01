Romano Mameli ha 84 anni indossa un giubbotto nero, una canadese nera, pantofole grigie e un cappellino scozzese beige, escrescenza fuori dalla narice. E’ altro 1, 65 m ed è molto magro. E’ scomparso da ieri dal pronto soccorso del Santissima Trinità poche ore fa dopo che è stato portato dall’ambulanza e dato in custodia ai medici. “È lo zio di mia suocera, non ha né moglie né figli. Potrebbe non essere lucido”, dichiara Valentina Alba, “sono state allertate le forze dell’ordine che hanno già avviato le ricerche nella zona. Per favore condividete e se qualcuno lo vede cerchi di intrattenerlo e chiami la polizia e contatti la nipote al numero 3478639322. 3429881000 mio numero o al 3299237817 Clarissa”.