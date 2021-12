Sos a Cagliari per la scomparsa di un militare 42enne: “Aiutateci a trovare Fabio Argiolas”

Sos a Cagliari per la scomparsa di Fabio Argiolas. Quarantadue anni, militare, è sparito dalla tarda mattina di lunedì 27 dicembre. A lanciare un appello sui social è un suo amico, Stefano Melis: “La mamma di Fabio ha già denunciato la scomparsa ai carabinieri, siamo in attesa che possano geolocalizzare il suo cellulare anche se risulta spento. Non si è spostato in auto, forse con la bici”, spiega. Dove potrebbe essere finito? “Impossibile saperlo, con un gruppo di amici stiamo per fare delle ricerche sulla Sella del Diavolo”.

“Fabio non era mai sparito, so che si è sentito l’ultima volta proprio con la madre lunedì mattina, le ha detto che stava uscendo a farsi un giro. Chiunque lo veda lo fermi e chiami subito o il 112 o il +393470001212”.