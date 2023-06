Sorvegliava i dipendenti (tra cui uno in nero) con le videocamere: ristoratore multato

Cronaca Controlli dei carabinieri e sanzioni anche per la cattiva gestione degli alimenti

Quartu Sant’Elena

La cucina di un ristorante è stata chiusa e al titolare è stata contestata una sanzione pari a 9mila euro per difformità igienico-sanitarie legate alla gestione degli alimenti. In un altro ristorante, invece, è stato individuato un lavoratore in nero e scoperto un impianto di videosorveglianza non autorizzato, che poteva riprendere i dipendenti all’opera, in violazione dello statuto dei lavoratori; contestate sanzioni amministrative per 3mila euro.

È il bilancio di una operazione svolta ieri notte a Quartu Sant’Elena dai carabinieri della compagnia, con i colleghi delle stazioni di Maracalagonis, Monserrato e Sinnai, i carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Cagliari, il NAS del capoluogo, il gruppo cinofili e la polizia municipale.

Il servizio era finalizzato principalmente al contrasto dello sfruttamento del lavoro e delle violazioni igienico sanitarie nei locali notturni della fascia litoranea quartese.

Nel corso dello stesso servizio, le pattuglie dell’Arma hanno fermato 24 veicoli e identificato 63 persone, hanno controllato nelle loro abitazioni 18 persone sottoposte a vari regimi alternativi alla detenzione in carcere, e segnalato alla Prefettura di Cagliari un 24enne che in via lungomare del Golfo è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana.

