Soru ci crede ancora e per le regionali lancia la sfida su energia, istruzione e solidarietà

Oristano

Tappa a Oristano nel tour in vista delle elezioni del 2024. “Sanità senza lottizzazioni”

Non è detto che ci riesca. Anzi, al momento tutto fa pensare che la sua impresa, se non velleitaria, sia di difficile realizzazione. Ma l’ex presidente della Giunta regionale Renato Soru mostra di crederci davvero e continua a proporsi come candidato della coalizione del centro sinistra alle elezioni del 2024. E lo fa con un impegnativo tour nelle principali città della Sardegna, che ieri ha toccato Oristano e ha richiamato una piccola folla di suoi sostenitori e di cittadini. Un pubblico attento, che ha sottolineato con applausi gran parte dei suoi interventi.

Affiancato nel giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni da Enrico Carta, giornalista della redazione oristanese de La Nuova Sardegna, Soru ha rilanciato la proposta di andare alle primarie per la scelta del candidato alla guida della Regione, scelta che “non può essere affidata alle direzioni nazionali dei partiti e per la quale i sardi dovranno ribellarsi”. E ha quindi illustrato la sua visione della Sardegna del futuro.

“Un progetto che deve poggiare su tre importanti pilastri”, ha spiegato Soru: “la realizzazione di una società della conoscenza, la transizione energetica e un nuovo welfare, dei diritti e della inclusione, attento ai bisogni di tutti”. Finalità indicate non a caso: “Al recepimento di questi obiettivi è legata la possibilità di accedere alle importanti risorse europee”.

Secondo Soru, “la diffusione della conoscenza dev’essere coltivata sin nei più piccoli paesi, dove l’unico punto di aggregazione è attualmente il bar, e dove invece la scuola deve rimanere aperta per tutto il giorno, anche per incoraggiare lo scambio di conoscenze tra adulti e giovani”.