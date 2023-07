Sorradile sfida Sussex e Podčetrtek al concorso mondiale di fioriture “Communities in Bloom”

Sorradile

I giudici della competizione sono attesi nel Barigadu la prossima settimana

Sorradile parteciperà alla 29ª edizione del concorso mondiale “Communities in Bloom”, che premia l’attenzione agli spazi verdi urbani e alla consapevolezza ambientale. A sfidare il paese del Barigadu nella categoria “Piccoli Comuni” saranno: Sussex (New Brunswick, Canada) e Podčetrtek (Slovenia).

Nelle giornate del 27, 28 e 29 luglio i due giudici della competizione Berta Briggs da Wetaskiwin (AB, Canada) e Andrea Bocsi da Dunaujvaros (Fejér,Ungheria) visiteranno la città per valutarla. I comuni partecipanti riceveranno una valutazione da 1 a 5 “Fiori rossi” in base a diversi criteri: pulizia, consapevolezza ambientale, coinvolgimento nella comunità, conservazione del retaggio culturale e naturale, parchi urbani, architettura di giardini, arredi urbani floreali e coperture del terreno. Il massimo riconoscimento dei 5 fiori rossi è a sua volta suddiviso in tre livelli: bronzo, argento e oro.

La selezione di paesi e città italiani da candidare a questo prestigioso premio è affidata all’associazione Asproflor – Comuni Fioriti, unico partner italiano della competizione, che da anni promuove l’immagine della floricoltura italiana, il turismo del verde e il ruolo dei fiori nella vita quotidiana del tessuto cittadino.

Ad accogliere i giudici, oltre al sindaco di Sorradile Pietro Arca e a tutta l’amministrazione comunale, saranno presenti il presidente Asproflor Sergio Ferraro, il responsabile Asproflor per la Sardegna Fabio Brignone, i consiglieri Massimo Demagistris e Davide Comba e il giudice internazionale di Communities in Bloom Mauro Paradisi, che ha preparato il paese per la competizione.

I risultati del concorso saranno annunciati durante il “National Symposium on Parks & Grounds and the National & International Awards celebrating “Northern Blooms”, che si terrà nella città di Fort McMurray (Wood Buffalo, Alberta), dal 27 settembre al 1 ottobre.

“Communities in Bloom” è un’organizzazione canadese senza scopo di lucro, che, tramite la competizione, vuole promuovere il coinvolgimento e il miglioramento delle comunità, incentivare la sostenibilità ambientale, il miglioramento degli spazi verdi e la conservazione del patrimonio culturale e naturale.

“Il nostro ideale”, fanno sapere dall’organizzazione, “è quello di ispirare tutte le comunità a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente, tramite un rapporto positivo tra uomo e natura. Facciamo fiorire insieme luoghi meravigliosi, questo è il nostro motto, che cattura l’essenza del nostro lavoro. Tutte le realtà coinvolte in ‘Communities in Bloom’ devono essere orgogliose dei propri sforzi a beneficio di tutta la società; le piante infatti sono uno strumento fondamentale per mitigare il cambiamento climatico”.

Giovedì, 20 luglio 2023