Sorradile rappresenterà l’Italia nella competizione mondiale “Communities in Bloom”

Un aiuto all’Amministrazione comunale di Sorradile, guidata dal sindaco Pietro Arca, è giunto a gennaio proprio dal rappresentante dell’associazione Asproflor e giudice internazionale di “Communities in Bloom” Mauro Paradisi, che ha messo la sua esperienza a disposizione della candidata.

Nel corso della visita dei giudici, i due comuni – di cui Sorradile per la categoria “Small” e Monfalcone per quella “Large”, dedicata ai comuni sopra i 25 mila abitanti – verranno valutati secondo criteri specifici, quali pulizia e decoro urbano, tutela dell’ambiente, edifici e patrimonio storico, parchi e giardini, paesaggio e rispetto delle tradizioni ed esposizioni floreali. Ad ogni comune verrà poi assegnato un punteggio che può variare da 1 fino a 5 fiori rossi, il livello massimo suddiviso a sua volta nei premi bronzo, argento e oro.

Insieme all’altra candidata, la città di Monfalcone in Friuli Venezia-Giulia, il paese del Barigadu verrà giudicato sulla sua attenzione per gli spazi verdi urbani e la consapevolezza ambientale da una giuria internazionale.

Sorradile è stata scelta dall’associazione “Asproflor – Comuni Fioriti” per rappresentare l’Italia al concorso mondiale di fioriture “Communities in Bloom”.

Il concorso internazionale premia i comuni per i loro spazi verdi urbani e la cura dell’ambiente

“Dopo un primo sopralluogo del paese, il mio compito è quello di individuare un percorso specifico, da realizzare in collaborazione con tutta la comunità, in modo tale che la città possa distinguersi nel corso della gara”, ha spiegato Paradisi, che in questo mese si recherà anche a Monfalcone.

Nella scorsa edizione della gara le due città italiane candidate, Alba e Ingria, hanno ottenuto ottimi risultati. La città di Alba ha vinto la medaglia di bronzo, accompagnata da una menzione speciale per il coinvolgimento della comunità nella Consulta del Volontariato. Ingria, piccolissimo comune della provincia di Torino, ha ottenuto una menzione d’onore per la conservazione del patrimonio. A entrambe le città sono stati assegnati i cinque fiori rossi, massimo riconoscimento della competizione.