Sorradile e Leggiuno insieme per ricordare Gigi Riva. Un viale intitolato a Rombo di Tuono

Sorradile Iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Arca Il largo Omodeo, a Sorradile, sarà intitolato a Gigi Riva. Lo ha annunciato il primo cittadino del piccolo paese del Barigadu, Pietro Arca, che sta preparando un gemellaggio con il Comune di Leggiuno, paese d’origine di Rombo di Tuono, scomparso nei giorni scorsi all’età di 79 anni. “Ho sentito il collega Giovanni Parmigiani”, ha detto Pietro Arca, “insieme abbiamo deciso di intitolare il nostro largo Omodeo a Gigi Riva. Ci accomuna il lago: a Leggiuno il lago Maggiore, da noi l’Omodeo. Nei prossimi giorni sigleremo il gemellaggio tra le due amministrazioni”. Insieme alla targa con il nome di Gigi Riva, il Comune di Sorradile installerà lungo il viale sul belvedere una foto del grande campione del Cagliari e della Nazionale italiana premiato dal senatore Lucio Abis, all’epoca presidente della Regione. Sabato, 27 gennaio 2024 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

