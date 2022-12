Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La Forestale ha poi scoperti che entrambi i fucili erano stati rubati. Per questa ragione, in aggiunta ai gravi reati venatori di abbattimento di specie particolarmente protetta, si è configurata la flagranza dei reati di ricettazione e porto e detenzione illegale di armi e munizioni, assieme alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In passato l’uomo – che non ha il porto d’armi – era stato notato più volte in zone ricche di fauna sul Monte Linas, nell’Arburese e nell’Oasi di Scivu.

L’uomo è stato fermato ieri sera dalla Forestale per un controllo all’ingresso di Gonnosfanadiga. All’interno della sua auto, nascosti in uno spazio ricavato nel sedile posteriore, sono stati trovati un fucile da caccia semi automatico e varie munizioni.

È stato arrestato perché trovato in possesso di armi rubate e munizioni, di 600 grammi di cannabis e per aver abbattuto un cervo sardo, specie protetta dalla Convenzione internazionale di Berna del 1981.

L’uomo non aveva neppure il porto d’armi: in cella con accuse pesanti

