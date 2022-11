Sorpreso con un trattore rubato, via anche il reddito di cittadinanza per un 65enne di Guasila.

Il titolare di un’azienda agricola di Serdiana si è accorto, mediante un’applicazione GPS collegata al suo telefonino, che il trattore che aveva lasciato nel piccolo hangar della sua impresa si stava muovendo. Dopo aver escluso che qualche suo collaboratore potesse averlo preso e utilizzato, l’uomo ha dedotto che qualcuno lo stava portando via. Visto l’ottimo funzionamento della localizzazione ha pensato di poterlo presto recuperare tramite i carabinieri del luogo, ai quali si è rivolto mediante una denuncia formalizzata in caserma. I militari si sono quindi messi subito all’opera attivando i colleghi di Guasila sul cui territorio era localizzata la nuova azienda agricola che ospitava il mezzo meccanico. In breve tempo è stata organizzata una perquisizione nelle campagne di Guasila dove il mezzo è stato recuperato. Il trattore è stato rinvenuto nella disponibilità di un sessantacinquenne disoccupato del luogo, già noto per precedenti vicende giudiziarie, nonché indebito percettore di reddito di cittadinanza. L’uomo è stato denunciato per ricettazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e segnalato all’INPS perché gli venga revocata la misura di sostegno economico non dovuta. Non immaginava che quel mezzo fosse dotato di GPS così come accade sempre più frequentemente oggi. Ha negato di essere stato lui a rubare il trattore ma ha sostenuto di averlo ricevuto da terze persone.

