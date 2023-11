Sorpreso a spacciare, aveva in casa 300 grammi di marijuana. Arrestato con la compagna

Cagliari

Operazione della polizia

La polizia ha trovato nella loro casa 300 grammi di marijuana, 350 euro e materiale per confezionare la droga. Un uomo di 49 anni e la compagna di 46 sono stati arrestati in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La perquisizione domiciliare è scattata ieri pomeriggio, dopo che la polizia aveva sorpreso l’uomo a vendere della marijuana.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’abitazione della coppia, nel quartiere di San Michele, a Cagliari.

Stamane il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto per la coppia, con la misura cautelare della detenzione domiciliare per l’uomo e nessuna misura per la donna.

Venerdì, 3 novembre 2023