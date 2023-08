Sorpreso a scrivere sul muro di una casa: giovane denunciato

Sant’Antioco

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei barracelli

Aveva appena scritto sul muro di una abitazione “indipendendetzia” – “io amo la natzione sarda e tu?” quando è stato sorpreso dai carabinieri. Il responsabile, un giovane di 21 anni, è stato denunciato alla procura della Repubblica per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

È accaduto ieri notte a Sant’Antioco.

I militari Sant’Antioco e Santadi erano intervenuti sul posto dopo una segnalazione dei barracelli del paese.

È stato accertato che si è trattato di una bravata del ragazzo che non ha fatto alcun riferimento a movimenti indipendentisti o antimilitaristi. Non risulta collegato ad alcun gruppo che operi in quell’ambito.

Le scritte sono state già rimosse dal Comune.

