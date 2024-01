Ieri sera a Cagliari i Carabinieri di Villanova hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, per ricettazione in concorso, un diciottenne italiano e un diciannovenne colombiano, entrambi residenti a Cagliari, il primo incensurato ed il secondo già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma erano dalla mattina impegnati nelle ricerche di un motociclo Scarabeo Aprilia, che era stato rubato a un ventitreenne, operaio, residente in via Bolzano. In virtù di una serie di indicazioni raccolte durante le indagini, i carabinieri sono giunti ad un garage, all’interno del quale hanno sorpreso i due intenti a smontare lo scooter per farne pezzi di ricambio. Il ciclomotore è stato recuperato e restituito all’avente diritto.

Non esiste la prova certa che siano stati loro a rubarlo ma di sicuro ne avevano la disponibilità e pertanto il reato ipotizzato è quello di ricettazione e di questo dovranno rispondere alla Procura della Repubblica. Il giovane straniero nega di essere coinvolto, perché comunque è stato trovato a qualche metro di distanza dalla refurtiva. La cosa strana però è che, mentre negava il proprio coinvolgimento, indossava soltanto un guanto in pelle, mentre l’altro si trovava sul sellino del ciclomotore.