Cabras

Controlli della Forestale nell’Area marina protetta

Trasportavano circa 6 chilogrammi di pesce, prevalentemente spigole, che avevano prelevato abusivamente. Due pescatori non professionali e non autorizzati sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.

Una pattuglia della Forestale di Oristano, durante un servizio di vigilanza a Maimoni, li ha avvistati all’interno dell’Area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre. Con un gommone si spostavano tra la Zona B di riserva generale e la Zona C di riserva parziale: uno di loro si tuffava e riemergere in continuazione. Quando il gommone è tornato a terra, sono intervenuti i forestali, che hanno accertato la pratica abusiva di pesca.

La pattuglia ha sequestrato le attrezzature e il pescato che, su autorizzazione del Pubblico ministero, è stato devoluto alla Mensa della carità delle Figlie di San Giuseppe, a Oristano.

“La legge sui Parchi e le Aree Marine Protette prevede all’articolo 30 la sanzione penale dell’arresto fino a dodici mesi e l’ammenda da euro 103 a euro 25.823, in quanto la pesca sportiva subacquea non è consentita in tali aree”, spiega il Corpo forestale in una nota, nella quale viene ricordato anche che “al numero 1515 è possibile segnalare 24 ore su 24, anche in modo anonimo, la pesca illegale, che danneggia le risorse ittiche comuni e le stesse attività degli operatori del settore regolarmente autorizzati”.

Mercoledì, 17 gennaio 2024