Sorpresi a rubare a San Sperate, denunciati due giovani tunisini.

I carabinieri della Stazione di Uta hanno denunciato ieri a San Sperate per furto aggravato due tunisini ospiti del centro di accoglienza di Monastir, rispettivamente di 18 e 21 anni, entrambi già gravati da precedenti denunce. I due sono stati colti dalla vigilanza interna di un noto punto vendita, mentre portavano via dal supermercato un rasoio elettrico, un tagliabarba e tre confezioni di colla. Mentre i due giravano per il supermercato con atteggiamento sfuggente ed evasivo, la sicurezza del centro commerciale che già li aveva adocchiati, ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti giusto in tempo per prenderli in consegna, identificarli e denunciarli a piede libero.

