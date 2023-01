Sorpresa per Dazn. Prezzi in aumento. Ma solo per i nuovi abbonati. Per i vecchi tutto invariato. La piattaforma, che detiene i diritti per la trasmissione in diretta di tutte le partite di campionato in Serie A, ha presentato oggi i nuovi piani per il 2023. Per i clienti già attivi e per chi ha messo in pausa il proprio abbonamento, il prezzo rimane lo stesso. Invece i nuovi abbonati, a partire da mercoledì 2 gennaio, avranno a disposizione varie soluzioni.

Con un po’ di sorpresa, i prezzi degli abbonamenti per i piani Plus e Standard si sono alzati rispetto all’offerta precedente. Si aggiunge inoltre, come già noto, anche il nuovo piano Start. La notizia su Calcio e Finanza. L’aumento del prezzo riguarda solamente i nuovi clienti e coloro che avevano disdetto in precedenza l’abbonamento. Per chi invece è già abbonato o ha l’abbonamento in pausa (i dettagli nell’ultima parte di questo articolo), il prezzo non subirà variazioni.

C’è il pacchetto Standard che registra fino a 6 dispositivi (Serie A, Liga, basket, Ufc Tennis, Nfl ecc) a 29, 99 euro al mese (contemporaneamente su una rete internet domestica). Poi il pacchetto Plus (7 dispositivi e 2 reti internet diverse) a 44, 99 euro mensili (anche qui (Serie A, Liga, basket, Ufc Tennis, Nfl ecc). infine il pacchetto Start basket, Ufc, Nfl, calcio femminile 12, 99 euro al mese massimo due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet.

L'articolo Sorpresa per Dazn: prezzi degli abbonamenti in aumento proviene da Casteddu On line.