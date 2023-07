Sorpresa: Cagliari fra le dieci città dove l'inflazione picchia di meno

Sorpresa Cagliari: insieme a Sassari è nelle top ten delle città italiane dove l’inflazione si è fatta sentire di meno, decima e sesta fra le prime dieci. Eppure, i numeri sono pesanti, come chiunque può facilmente e quotidianamente rendersi conto: nel capoluogo si spendono infatti 1127 euro in più a famiglia rispetto all’anno scorso, una batosta pesantissima, a Sassari se ne spendono 1080. Per entrambi i centri la crescita dei costi è del 6 per cento.

La classifica completa di tutte le città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita, è stata stilata dall’Unione Nazionale Consumatori in base ai dati Istat. Che dicono una cosa molto chiara: nella stragrande maggioranza delle altre città, il costo della vita è aumentato molto di più. Nella classifica nazionale della crescita di inflazione, Cagliari è al 69esimo posto, Sassari al 73esimo. Il dato complessivo della Sardegna registra un rincaro complessivo di 1198 euro con una crescita del 6,8%.