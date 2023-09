Sorprende due ladri a rubare meloni: picchiata brutalmente, finisce all’ospedale

Narbolia

Arresti domiciliari per i responsabili ma uno dei due intanto era finito in carcere

Erano entrati in un orto per rubare e quando la compagna del proprietario li ha sorpresi uno di loro l’ha picchiata. Per questo – dopo un mese e mezzo di indagini – due uomini sono stati arrestati, con le accuse di rapina impropria e lesioni personali.

È accaduto a Narbolia, lo scorso 30 agosto. I due uomini, entrambi del paese e già noti alle forze dell’ordine, si sono introdotti nel terreno di un compaesano per rubare meloni. Li ha notati la compagna del proprietario, che in un campo vicino raccoglieva ortaggi con un’amica.

La donna è riuscita a costringere uno dei due a scendere dall’auto, sulla quale nel frattempo erano saliti per darsi alla fuga, ma l’uomo le si è avventato addosso come una furia: l’ha afferrata per il collo e strattonata, colpendola con calci e pugni in varie parti del corpo.

Fortunatamente due agricoltori che lavoravano poco distante hanno sentito le urla della donna e sono intervenuti, facendo scappare il ladro, che è risalito in macchina e si è allontanato insieme al complice.

La donna è stata portata in Pronto soccorso a Oristano, dove le sono stati assegnati 10 giorni di prognosi per le lesioni subite. Una volta dimessa si è presentata nella caserma dei carabinieri di Narbolia, dove ha ricostruito la vicenda e formalizzato la denuncia. I militari, anche sulla base di alcune testimonianze, hanno identificato i due rapinatori.

Sulla base degli indizi raccolti, nei giorni scorsi il Gip della Tribunale di Oristano ha disposto la misura cautelare. A uno dei due indiziati è stata notificata in carcere, dove nel frattempo era stato condotto per altri reati. L’altro si trova ai domiciliari, con braccialetto elettronico.

