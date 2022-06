Sopralluogo della Asl a Terralba per la Casa della comunità e il futuro del Poliambulatorio

Terralba La nuova struttura sanitaria da costruire a Pauli Piscus costerà oltre 2 milioni di euro

Il presente – i locali del Poliambulatorio in via Rio Mogoro – e il futuro della sanità a Terralba, con l’area di Pauli Piscus sulla quale sarà costruita la nuova Casa della comunità. Ieri c’è stato un sopralluogo del direttore generale della Asl 5 di Oristano, Angelo Maria Serusi, assieme al coordinatore dell’Ufficio per l’integrazione ospedale-territorio, Alessandro Baccoli. Assieme al sindaco di Terralba, Sandro Pili, c’erano anche il presidente del Comitato dei sindaci del Distretto sanitario di Ales-Terralba, Francesco Mereu, il consigliere regionale Emanuele Cera, il vicesindaco di Terralba, Andrea Grussu, e l’assessora comunale al Commercio, Rosella Orrù. La delegazione è stata accompagnata dai referenti dell’area tecnica Asl, l’ingegnere Daniele Saba e il geometra Marco Marras. La Casa della comunità, che sarà realizzata con fondi Por Fesr 2014/2020 per un importo di 2 milioni e 235 mila euro (comprensi gli arredi), sarà un polo sanitario di riferimento in cui convergeranno i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, associati in medicina di gruppo, gli specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale (guardia medica notturna) e il Centro prelievi. Garantirà per 24 ore al giorno il servizio sanitario di base e specialistico. Il modello organizzativo si baserà su un approccio integrato e multidisciplinare fondato sul lavoro di equipe multiprofessionale territoriale, così da offrire alla popolazione – in un unico luogo – una gamma di servizi e prestazioni che ne soddisfino i principali bisogni di salute e lo facciano coprendo l’intero arco della giornata.

Il sopralluogo nell'area di Pauli Piscus, dove sarà costruita la Casa della comunità

La struttura, la cui progettazione esecutiva è già stata affidata a una società di ingegneria esterna, sarà edificata con criteri moderni e funzionali, capaci di assicurare l'accoglienza multipla dei diversi professionisti, e sarà dotata di nuova strumentazione, come l'ecografo multidisciplinare che sarà consegnato a breve e verrà temporaneamente installato nel Poliambulatorio terralbese. Poliambulatorio che – con l'entrata in funzione della nuova Casa della comunità – raccoglierà invece tutte le attività e i servizi sanitari "satellite", come il Consultorio familiare e il Centro di salute mentale, che oggi sono ospitati in altre strutture.

