Sopralluogo della Asl a Terralba, il Centro di Salute mentale ha bisogno di lavori urgenti

Terralba

Via le barriere architettoniche, spazi da riorganizzare e nuovi impianti

La Asl 5 interverrà per ristrutturare i locali che ospitano il Centro di Salute mentale a Terralba, in via Santa Suina. Dopo le sollecitazioni arrivate dall’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Sando Pili e dal presidente del Distretto di Ales Terralba Francesco Mereu, due tecnici della Azienda Sanitaria locale hanno ispezionato i locali e effettuato una valutazione di massima degli interventi da programmare.

Come spiega il sindaco Pili, “oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, che rendono difficoltoso l’accesso al servizio specie da parte di persone anziane o disabili, si pensa di allargare i locali ora in uso al Servizio, che attraverso l’eliminazione di un tramezzo dovrebbero una parte dell’edificio fino a poco tempo utilizzato da un medico di famiglia, e ancora prima dall’Usca, la speciale unità sanitaria territoriale attiva durante l’emergenza Covid”.

Quella di poter disporre di più ampi spazi è un’esigenza più volte rappresentata dagli stessi operatori del Centro di Salute mentale, specie in relazione alla necessità di effettuare incontri con i familiari dei pazienti e terapie di gruppo. Attività rese difficili proprio dai limitati spazi a disposizione.

La riorganizzazione dei locali destinati al CSM sarà comunque l’occasione per prevedere anche il rifacimento o adeguamento di alcuni impianti, come quello di climatizzazione, attualmente sottodimensionato.

Oltre al sindaco di Terralba Sandro Pili hanno preso parte al sopralluogo dei tecnici della Asl anche il presidente del Distretto sanitario di Ales – Terralba, Francesco Mereu, e Simona Vacca, consigliera delegata del Comune di Terralba per la sanità.

Il sopralluogo ai locali del CSM di Terralba segue quello disposto alcune settimane all’analogo servizio di Ales. Punto si riferimento per oltre mille pazienti psichiatrici residenti nei comuni del distretto, i due servizi devono purtroppo fare i conti non solo con i limiti strutturali degli edifici che li ospitano ma soprattutto con una dotazione di personale più che dimezzata rispetto a quella che sarebbe necessaria per soddisfare la domanda di assistenza sanitaria psichiatrica nella zona.