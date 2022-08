Buonasera..ho appena letto l’articolo sul mare di rifiuti abbandonati in giro per le strade e le campagne del Cagliaritano ..sono Sardo ma abito da 36 anni a Londra ..ora mi trovo in Sardegna con la mia famiglia..e tutti i giorni non faccio altro che lamentarmi proprio dell’immondezzaio che che trovo dappertutto..spiagge..scogliere..strade ..proprio un disgustoso schifo ..come carta da visita per i turisti e principalmente per i sardi stessi che ci abitano..ho già mandato degli inglesi in vacanza parlandogli della nostra bellissima isola..spero non restino colpiti dall’immondezzaio che è alla vista di tutti..una vera vergogna..non riesco a capire come proprio chi ci abita possa commettere un crimine del genere..SI CRIMINE..è la stessa cosa di defecare in casa propria..capisco se fossimo un paese del terzo mondo..ma abbiamo a disposizione un’isola che il mondo intero ci invidia e viene trattata da pattumiera..anzi da FOGNA..vi prego fate qualcosa con i comuni in modo che questo vergognoso schifo venga risolto e che si ritorni ad avere un’ISOLA PULITA…