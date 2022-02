Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Erbì ha quindi garantito che “la componente politica porterà avanti ogni attività presso ogni sede istituzionale per assicurare il riconoscimento del Distretto rurale, svolgendo fin da ora tutte le azioni necessarie di tutela e di supporto alle decisioni assunte e in risposta alle attese del territorio”.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli amministratori locali presenti a Palmas Arborea, in particolare dai sindaci di Solarussa, Mario Tendas , e di Simala, Giorgio Scano , che hanno voluto complimentarsi per la grande capacità di mobilitazione del territorio.

Sono 290 le imprese e 23 gli enti pubblici che hanno aderito al costituendo Distretto rurale “Giudicato di Arborea” . Sabato scorso, a Palmas Arborea, in un’assemblea nella sede dell’ Unione di Comuni dei Fenici sono stati presentati i risultati degli incontri di animazione e di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati che hanno sposato il progetto. L’iniziativa, partita la scorsa primavera, ha coinvolto finora oltre 900 partecipanti in 28 incontri di animazione.

