Sono dolosi i due incendi che hanno distrutto due auto a Ghilarza e Abbasanta: indagini

Ghilarza

Bruciato anche un veicolo del fratello della sindaca

Sono dolosi i due incendi che questa notte hanno distrutto due auto a Ghilarza e Abbasanta.

Il primo allarme è suonato intorno alle 23.30 di ieri sera. La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso. Sono stati gli uomini della compagnia barracellare di Norbello a notare una Fiat Panda in fiamme. L’auto si trovava in agro di Ghilarza, lungo la strada che la collega con Domusnovas Canales, nella località Scala Perdosa. Subito è intervenuta la squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha prontamente provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata. L’automobile purtroppo è andata distrutta. Appartiene a un giovane di Ghilarza di 31 anni. Nessun ferito.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Ghilarza e gli uomini della compagnia barracellare di Norbello.

Alle 4.30 sempre i vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta, sono intervenuti in via Dei Diritti dell’Uomo, ad Abbasanta, per l’incendio di un’altra auto, una Fiat Stilo. I vigili hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona interessata. Anche in questo caso l’auto è stata pressochè distrutta. Il veicolo risulta sia in uso a un cuoco di Abbasanta, Stefano Carta, 57 anni, fratello della sindaca del paese Patrizia Carta.

I Vigili del Fuoco hanno concluso le operazioni di bonifica intorno alle 5.30. Sul posto anche in questo caso i carabinieri del Nucleo radiomobile di Ghilarza a cui sono affidate le indagini sui due episodi.