Nessun problema, invece, per i cosiddetti tamponi antigenici che pure al San Martino vengono eseguiti, soprattutto su coloro che sono in fase di guarigione: gli esiti di questi esami vengono comunicati senza difficoltà.

I reagenti, però, ora sono arrivati, grazie anche a una procedura d’urgenza adottata autonomamente dall’Asl di Oristano, e i laboratori del San Martino stanno evadendo proprio gli esami riferiti a sabato scorso. In queste ore cominceranno ad arrivare i risultati. Il personale del laboratorio, che ormai da settimana sta lavorando a ritmi intensissimi, farà di tutto per recuperare il ritardo accumulato.

Sono arrivati i reagenti e si sblocca lo stallo sui tamponi molecolari che in questi ultimi giorni ha messo in allarme migliaia di persone. Tantissimi coloro che si sono recati al presidio dell’ospedale San Martino e che, come richiesto dall’Asl, si sono sottoposti appunto all’esame del tampone, senza, però, avere alcun esito.

