Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Secondo Cappellacci, “dobbiamo avere lo stesso coraggio e altruismo che dimostrarono i nostri padri e i nostri nonni nel secondo Dopoguerra, per consegnare alle generazioni che verranno un futuro di pace, sicurezza, di quei diritti e di quelle certezze che non possono essere cancellati da chi vuole portare indietro l’orologio della Storia”.

“In queste settimane in Sardegna, una terra che più di altre soffre gli effetti della crisi economica seguente alla pandemia, sono moltissime le persone che chiedono di poter fare qualcosa per donne e bambini che fuggono dalla guerra”, ha aggiunto il parlamentare di FI. “Questo è il messaggio di speranza più forte che ci sia e la grande lezione di cui anche la politica deve fare tesoro”.

“Desidero ringraziare tutti i volontari e le persone che vario titolo e senza nessun costo per le casse pubbliche hanno contribuito al successo dell’operazione”, ha detto Cappellacci. “Un ringraziamento particolare va all’ing. Fabrizio Curcio e alla Protezione civile nazionale da lui guidata, che ha subito attivato la macchina dell’accoglienza, e al Governo che con la dichiarazione dello stato di emergenza ha anche provveduto ad assicurare la copertura finanziaria per gli interventi di assistenza e accoglienza in Italia”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail