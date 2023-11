Sommergibile nei mari sardi, saltano blocco e esercitazione: "Erano i militari del poligono di Quirra"

Da allerta massima a evento annullato, tutto in poche ore. Il sommergibile che avrebbe dovuto fare avanti e indietro nella costa orientale della Sardegna e che ha portato l’ufficio marittimo di Arbatax a diramare un “bando di pericolosità”? Stracciato. La notizia viene data dalla stessa Guardia Costiera, con tanto di nuova ordinanza ad hoc. Mare libero, quindi, per i pescatori e per tutte le imbarcazioni. E si scopre che la richiesta era arrivata dal Comando del poligono sperimentale e di addestramento del Salto di Quirra, con in mezzo l’Aeronautica militare.

Si trattava, quindi, di una vera e propria esercitazione nei mari della Sardegna. E lo spazio, molto vasto, chiesto dalle stellette è stato “liberato” ancora prima di essere occupato.