In queste ore a Ghilarza si sta già cominciando a lavorare per liberare il reparto medicina. La maggior parte dei pazienti dovrebbe essere trasferita all’ospedale Mastino di Bosa, che si farà carico di assicurare 30 posti letto non covid, a disposizione anche per liberare il reparto medicina dell’ospedale San Martino di Oristano, strapieno.

Il provvedimento è stato disposto d’urgenza dai nuovi vertici dell’Asl di Oristano e dalla direzione dei servizi ospedalieri per fare fronte alla drammatica situazione venutasi a creare ancora una volta al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove questa sera è morto uno dei pazienti covid ricoverati e dove continuano ad arrivare altri pazienti affetti dal covid, per i quali, però, risulta sempre più difficile ottenere il trasferimento negli ospedali attrezzati dell’isola ormai al completo.

Fonte: Link Oristano

