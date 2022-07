Nuraminis

Operazione dei carabinieri contro il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura

Il titolare di un’azienda agricola di Nuraminis (S. L., 63 anni) è stato denunciato dai carabinieri per aver impiegato manodopera irregolare nei campi: durante un controllo, si è scoperto che nesssuno dei dieci operai impegnati nella raccolta di ovoli di carciofo in un campo a “Bruncu Pintus” aveva un contratto di lavoro.

L’attività produttiva dell’azienda agricola è stata sospesa e il titolare dovrà pagare sanzioni per 25mila euro, oltre a rispondere di violazioni al Codice della strada per aver usato un autocarro – attrezzato con panche – per trasportare persone.

L’operazione contro il lavoro nero e il caporalato era stata organizzata dai carabinieri della Compagnia di Sanluri e della stazione di Nuraminis, assieme ai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Cagliari e gli uomini dell’Ispettorato del lavoro.

Dopo che il camion FIAT 35 guidato da S. L. ha prelevato i braccianti tra Nuraminis e Serramanna alle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno fatto scattare i controlli a “Bruncu Pintus”, nei campi dell’azienda.

Qualcuno dei 10 lavoratori – 8 immigrati africani e due della zona – ha cercato di allontanarsi, ma il campo era circondato e tutti sono stati bloccati e identificati. I lavoratori extracomunitari – originari di Senegal, Mali e Guinea – erano in regola con il permesso di soggiorno. Nessuno era stato assunto regolarmente e tutti ricevevano una retribuzione inferiore ai minimi salariali.

Il titolare dell’azienda è stato segnalato per aver impiegato manodopera irregolare, ovvero priva di comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, in misura superiore al 10% – in questo caso si trattava del 100 % – sul totale dei lavoratori (art 14 c. 1 del DLgs 81 del 2008).

Martedì, 12 luglio 2022