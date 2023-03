Solinas sotto processo, mercoledì l’udienza per abuso d’ufficio

Non ha ancora deciso se presentarsi o no all’udienza in tribunale a Cagliari che lo vede imputato per abuso d’ufficio. Il presidente della Sardegna Christian Solinas, rinviato a giudizio dopo che per 5 volte era mancato all’udienza preliminare, dovrà rispondere delle accuse a suo carico dopo quasi 4 anni dall’avvio dell’inchiesta.

Solinas è accusato di abuso d’ufficio, insieme all’assessore leghista degli Affari generali Valeria Satta, la cui posizione è stata stralciata, per le nomine di due direttori generali dell’amministrazione regionale: Silvia Curto alla Presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla Protezione civile regionale. Solinas aveva dichiarato che non era suo compito valutare i requisiti dei candidati, trattandosi di una scelta discrezionale, e che la verifica delle autocertificazioni spettava agli uffici.

Già condannata il capo di gabinetto di Solinas, Maria Grazia Vivarelli, che aveva scelto il rito abbreviato: il gup le ha inflitto la pena di due anni e 8 mesi di carcere, due in meno di quanto aveva richiesto il pm Andrea Vacca.

Intanto, il governatore è indagato in altre due inchieste per corruzione e riciclaggio, una per aver nominato un direttore generale, Roberto Raimondi, 140mila euro di stipendio all’anno di soldi pubblici, in cambio di una laure ain Medicina e docenze all’Università di Tirana, l’altra per aver venduto un rudere a Capoterra a un valore dieci volte superiore a Roberto Zedda in cambio di appalti pubblici, cosa che secondo i magistrati nasconde il pagamento di tangenti.

Il centrodestra che lo sostiene, ma anche il suo partito sardo d’azione, è in imbarazzo ma tace, per portare a casa l’intera legislatura. Mancano ormai pochi mesi alle nuove elezioni regionali che, stando alle dichiarazioni e alle grandi manovre in corso, non vedranno Solinas ricandidato.