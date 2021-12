Chissà se la lista degli invitati al matrimonio dell’anno in Sardegna sarà la cartina al tornasole di umori e amori politici. In fondo, se a sposarsi è il presidente della Regione in carica, ogni nome, a cominciare da quello dei testimoni, può avere un significato preciso, trapassando il labile confine fra pubblico e privato, inevitabile quando si ricoprono ruoli come quello di Christian Solinas. Sarà proprio il governatore, 45 anni, a convolare a nozze nel giorno dell’anti vigilia di Natale, il 23 dicembre, con la fidanzata Magda De Miranda, 41, avvocato. Cerimonia nella basilica di Bonaria a Cagliari e poi via ai festeggiamenti. Curiosità alle stelle per la lista degli invitati e occhi puntati soprattutto sugli assenti, indicativi per capire gli attuali, non facili, equilibri in maggioranza: mai come in questo caso fiori d’arancio e gossip politico vanno di pari passo. L’atto di pubblicazione del matrimonio è stato affisso sull’Albo pretorio del Comune lo scorso ottobre. Durante la cerimonia religiosa ci saranno canti in limba interpretati da due artisti sardi voluti dallo stesso presidente.

L'articolo Solinas si sposa il 23 dicembre, è partito il toto-invitati. Cerimonia a Bonaria e canti in limba proviene da Casteddu On line.