Cagliari

In Consiglio regionale 15 voti a Peru (Udc-Cambiamo!). Un minuto di silenzio per David Sassoli

Fra i grandi elettori che nelle prossime settimane dovranno scegliere il nuovo presidente della Repubblica, la Sardegna sarà rappresentata dal presidente della Regione Christian Solinas, dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais e dal capogruppo del Pd Gianfranco Ganau. Lo ha deciso oggi una votazione in Consiglio.

Nessun esito a sorpresa, nonostante le voci su manovre e imboscate che circolavano da giorni. Ma la maggiornaza non ha votato compatta per i propri rappresentanti: Solinas ha ricevuto 32 voti e Pais 24, pochi in più rispetto ai 21 di Ganau. Quindici consiglieri hanno indicato il nome di Antonello Peru (Udc-Cambiamo!) e una scheda è stata dichiarata nulla.

In apertura di seduta, il Consiglio aveva osservato un minuto di silenzio per commemorare il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che il presidente Pais ha ricordato come “un giornalista rigoroso e un uomo politico onesto. Una figura animata dall’alto senso delle Istituzioni. La scomparsa del presidente ci lascia comunque commossi di fronte a un italiano che con passione, dedizione e stile ha ricoperto una delle più prestigiose cariche all’interno delle Istituzioni europee”.

Pais ha dato notizia anche della bocciatura da parte della Corte Costituzionale – con la sentenza n. 257 – dell’articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2020 (“Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale”), del quale è stata dichiarata l’incostituzionalità.

Mercoledì 12 gennaio 2022

