Oristano

Diritto allo studio e sicurezza nell’Oristanese, un’interrogazione in Consiglio regionale

L’Oristanese non si salva da disagi e i rischi inflitti agli studenti pendolari per l’insufficienza delle corse dei pullman dell’Arst. Lo segnala il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Christian Solinas per sapere in che modo la Giunta pensi di garantire il servizio di trasporto pubblico extraurbano.

In particolare, il consigliere di minoranza ha fatto riferimento alla Marmilla: “La corsa dedicata al servizio studenti che copre Masullas, Gonnostramatza, Gonnoscodina, Simala, Curcuris, Pau e Zeppara, non è in grado di garantire il diritto alla mobilità ai ragazzi”, scrive Solinas. “Ragazzi che, nonostante partano con largo anticipo, arrivano spesso a scuola in ritardo perché, non trovando posto a sedere sul pullman, sono costretti ad aspettare le coincidenze, o peggio ancora devono attendere che gli studenti rimasti in piedi trovino una sistemazione di fortuna prima di partire”.

“Fatto ancor più grave”, sottolinea ancora il consigliere regionale del M5S, “è che tanti ragazzi si trovino costretti ad affrontare il viaggio senza un posto a sedere, nella totale mancanza di sicurezza. Non è ammissibile che alla luce di un tale disagio l’Arst non abbia ancora provveduto ad aumentare il numero di corse, un tempo garantito, necessario a soddisfare i fabbisogni dell’utenza. Non dimentichiamo inoltre che le famiglie di questi ragazzi hanno pagato un abbonamento per un servizio che di fatto è venuto a mancare e non è mai stato ripristinato. Ciò non è assolutamente tollerabile”.

“L’insufficienza del numero di corse, inoltre”, ha proseguito Alessandro Solinas, “riguarda anche le ore pomeridiane: in tanti lamentano di fare ritorno a casa due ore dopo la fine delle lezioni poiché la prima corsa disponibile dopo le 13 è addirittura alle 16. In una regione come la Sardegna, in cui la dispersione scolastica è sempre stata una piaga da combattere, non si può non tenere in considerazione la pericolosità di un tale disservizio, che indubbiamente incide in maniera pesantissima sull’apprendimento scolastico di centinaia di studenti pendolari sardi”.

Sabato, 22 ottobre 2022

