Solinas indagato per corruzione a Cagliari: Stevelli e Raimondi sospesi dalla massoneria

Era iscritto alla loggia massonica Concordia di Cagliari. Ma ora Christian Stevelli, consulente del presidente della Regione Christian Solinas e consigliere comunale Psd’Az a Quartu, è stato sospeso dal gran maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi. Il provvedimento del Goi arriva dopo la notizia dell’indagine per corruzione a carico di Stevelli, assieme al Governatore Solinas, all’imprenditore Roberto Zedda e al dirigente regionale Roberto Raimondi. Stop anche per quest’ultimo: era iscritto alla loggia “Bruno Bellucci” di Perugia. La notizia è sul sito dell’Ansa.

L’inchiesta della procura va avanti. I legali degli indagati hanno chiesto il dissequestro dei telefonini e dei pc sequestrati dalla Finanza e che l’esame delle apparecchiature avvenga sotto la tutela del giudice (e non solo di quella del pm). La decisione entro 10 giorni. I filoni dell’inchiesta sono due. Uno riguarda l’acquisto da parte dell’imprenditore Zedda dei ruderi di un ex convento di Capoterra di proprietà di Solinas, presunta tangente che il Governatore, secondo l’accusa avrebbe utilizzato per acquistare una villa al Quartiere del Sole a Cagliari e l’altra la nomina di Raimondi come dg di Eni Cb-Med, in cambio, sempre per i giudici, di alcune docenze per il presidente della Regione nelle università (dove lavora Raimondi) di Tirana e Unilink di Roma.