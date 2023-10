Solinas da Salvini per le infrastrutture, ma "sono spariti i milioni per Sant'Elia a Cagliari"

Incontro al Mit tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Al centro del colloquio la situazione delle infrastrutture sarde, l’avanzamento dei cantieri e il quadro finanziario in attesa dell’approvazione della manovra. Salvini, da quanto riferisce il ministero, “ha ribadito massima e costante attenzione per le esigenze della Sardegna”.

Non la pensa così il Pd in Sardegna che ha anzi presentato un’interrogazione, primo firmatario Piero Comandini e firmata da tutti i consiglieri regionali, per chiedere che fine hanno fatto i milioni destinati a una serie di opere strategiche e attese da anni, in particolare 7 milioni e mezzo, di cui 3 e mezzo per la riqualificazione del quartiere Sant’Elia, e oltre 4 per il patrimonio ERP di Cagliari. Soldi spariri dopo una rimodulazione di cui ora i dem chiedono conto.