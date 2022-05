“Per fortuna, dopo tanti silenzi e la richiesta di risposte in Parlamento, è stata creata una fondazione, affidata ad Anthony Muroni, che sta portando avanti un ottimo lavoro di promozione e valorizzazione del sito che apprezziamo. Sinceri complimenti alla Soprintendente Monica Stochino e all’archeologo Alessandro Usai, direttore scientifico degli scavi. Abbiamo il dovere di impegnarci per valorizzare maggiormente e garantire le doverose e giuste risorse sia slla campagna di scavi e ricerca, sia alla promozione e valorizzazione. Si tratta un patrimonio inestimabile”, ha concluso il parlamentare.

Soddisfazione anche per il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda. “Il ritrovamento delle due nuove statue a Mont’e Prama conferma l’eccellente qualità del lavoro svolto dalla Soprintendenza di Cagliari”, ha detto Deidda. “È una bellissima notizia ma non ci stupisce, considerato che, da inizio legislatura, ho portato all’attenzione del Ministero la richiesta di riprendere le ricerche e gli scavi”.

“Ammontano a 15 milioni di euro le risorse che abbiamo assegnato alla Fondazione Mont’e Prama, da noi costituita col Ministero e il Comune di Cabras, per investimenti in infrastrutture e promozione”, ha detto ancora il presidente della Regione, “oltre che per consentire la prosecuzione degli scavi e le operazioni di restauro da effettuarsi in loco, permettendo al territorio una piena fruizione del tesoro di Mont’ e Parma anche in chiave didattica”.

Solinas ha sottolineato la “straordinaria operazione di valorizzazione del patrimonio archeologico sardo portata avanti con convinzione da parte della Regione, finalizzata anche e in prospettiva a posizionare la Sardegna nel mercato turistico-culturale, attirando turisti, studiosi e appassionati dall’Italia e dall’estero per tutto l’anno”.

Fonte: Link Oristano

